Le Liban à l’honneur du Festival du film arabe de Fameck 2025

Du 2 au 12 octobre 2025, la ville de Fameck, en Moselle (France), accueillera la 36e édition du Festival du film arabe, l’un des rendez-vous cinématographiques dédié aux cinémas du monde arabe.

Cette année, la direction du festival a souhaité donner un coup de projecteur sur la création cinématographique libanaise, reflet d’une société en mutation, entre poésie, résistance et quête d’identité.

Dans un Liban confronté à une crise multiforme – économique, sociale et politique –, les cinéastes transforment les épreuves qu’affrontent leur nation en récits d’une puissance rare. Malgré l’explosion tragique du port de Beyrouth en 2020 ou les bombardements israéliens de 2024 ayant déplacé plus d’un million de personnes selon l’Onu, le pays reste animé d’une énergie créative remarquable.

Bien qu’ils doivent faire face à des conditions de production précaires, les réalisateurs libanais portent haut et fort une parole artistique libre et engagée, qui séduit critiques et public à travers le monde.

Régulièrement, le Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch a mis en avant la production du Liban et accueilli nombre de ses cinéastes. L’édition 2025 poursuivra cette dynamique avec la projection de plus de 15 films – fictions, documentaires et films d’animation – illustrant la diversité et la richesse du 7e art libanais.

Elle mettra à l’honneur des talents confirmés comme Nadine Labaki, Ziad Doueiri ou Wissam Charaf au sein d’une sélection qui n’oubliera pas de tourner aussi son regard vers la nouvelle génération audacieuse d’artistes qu’incarnent par exemple Ely Dagher ou Mounia Akl. Un vivier de productions déclinant des thèmes aussi universels que l’exil, la mémoire, l’appartenance, avec une sensibilité qui leur est propre.

Plusieurs réalisateurs seront d’ailleurs présents lors du festival pour accompagner leurs œuvres, dans un esprit d’échange et de dialogue qui caractérise la manifestation.

Plus largement, ce millésime 2025 comprendra une quarantaine de films issufs de tous les horizons du monde arabe. Longs et courts métrages, documentaires, films de patrimoine… tous viendront témoigner du foisonnement des cinémas arabes contemporains, de leur audace formelle et de leur engagement social. Nombre de projections seront accompagnées de rencontres avec les équipes de films. Quatre sections compétitives dont les jurys seront composés de personnalités du monde culturel, ainsi qu’un prix du public, viendront alimenter un palmarès qui sera révélé samedi 11 octobre. S’y ajouteront des films hors compétition ainsi que plusieurs animations (notamment pour le jeune public), rencontres, tables rondes, etc.

Le Festival du film arabe de Fameck 2025 s’annonce comme un véritable voyage cinématographique, riche en émotions, en poésie et en réflexions sur notre monde en transformation.

Communiqué.