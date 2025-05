Tunis | « Le Chat » en avant-première à El Teatro

L’espace El Teatro accueille en avant-première « Le Chat » de Nadra Achour (d’après le roman de Georges Simenon) : un huis clos poignant où le silence crie plus fort que les mots

Le rendez-vous est donné pour le samedi 24 mai 2025 à 19h30 pour une durée de plus d’une heure à découvrir deux êtres enfermés dans une maison… comme leur histoire.

Les organisateurs invitent à ressentir l’intensité du non-dit à travers cette pièce et à réserver les billets sur le site dédié.

Synopsis

Dans un pavillon en banlieue, Raymond et Margot, un couple vieillissant, partagent un quotidien marqué par le silence et l’amertume. Autrefois passionnés, ils ne se parlent plus, en proie à une guerre froide domestique qui consume peu à peu leur vie. Le seul lien qui subsiste entre eux est un chat, unique confident de Raymond et cible de la jalousie de Margot.

Tandis que leur maison est encerclée par la démolition progressive de leur quartier, leur couple s’effondre sous le poids du non-dit et des rancœurs, les forçant à affronter leurs souvenirs et la solitude inévitable.

Dans cette atmosphère de déclin, les souvenirs refont surface et les émotions enfouies remontent, forçant Raymond et Margot à affronter les fantômes de leur passé et l’inexorable solitude qui les guette. Entre espoir, regret et résignation, Le Chat est une plongée bouleversante dans la complexité des relations humaines, où l’amour se mue en haine, et le silence en cri intérieur.