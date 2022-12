Tunisie : Nour Chiba transporté à l’hôpital (Meher Hammami)

Le président du Syndicat national des chanteurs (SNC) Meher Hammami a annoncé dans la soirée de ce mercredi 21 décembre 2022, que le chanteur Nour Chiba a été transporté de la prison de la Mornaguia à l’hôpital.

Meher Hammami a ajouté dans un post publié sur sa page Facebook, que Nour Chiba a été transféré à l’hôpital «dans un état très critique», sans donner plus de précisions.

Rappelons que Nour Chiba avait été arrêté, en décembre dernier à l’Ariana, dans le cadre d’une affaire de consommation de cocaïne , et avait bénéficié, dans un premier temps, d’un non-lieu, avant d’être à nouveau arrêté et placé en détention en mars, après l’ouverture d’une enquête pour «soupçons de changement de documents de preuve remis par l’autorité publique dans le but de tromper la justice».

Le 12 septembre son avocat Me Bilel Tazni avait annoncé, dans une déclaration à Diwan FM, que la justice a décidé de prolonger la détention de son client pour une période de 4 mois. Décision qu’il a jugée abusive, estimant que Nour Chiba est victime d’injustice.

Y. N.