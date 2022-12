Saisie de cocaïne à Aïn Zaghouan : Une instagrameuse arrêtée avec un individu objet de 36 mandats de recherche

La garde nationale a arrêté un individu faisant l’objet de 36 mandats de recherche, lors d’une descente effectuée dans la maison où il se cachait et où des quantités de cocaïne et de cannabis ont été saisies. Le suspect était en compagnie d’une instagrameuse et d’une autre femme qui ont également été arrêtées.

Dans un communiqué publié, ce lundi 26 décembre 2022, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que l’enquête a été menée par la brigade centrale de lutte contre les drogues relevant de la garde nationale de Ben Arous, qui est parvenue à localiser l’individu recherché et qui, en coordination avec le parquet et la Brigade Anti-Criminalité, a mené une descente dans une maison située à Aïn Zaghouan, où se cachait le concerné.

Les agents ont saisi des quantités de cocaïne et de cannabis et ont arrêté le suspect, qui était en compagnie d’une instagrameuse et d’une autre femme.

Le parquet a ordonné la mise en détention du suspect et des deux femmes qui étaient en sa compagnie, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGGN.

Y. N.