Le SNJT dénonce et alerte sur la santé de la journaliste Chadha Hadj Mbarek

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé ce vendredi 16 mai 2025 sa profonde préoccupation face à la détérioration alarmante de l’état de santé de la journaliste Chadha Hadj Mbarek.

Selon un communiqué du SNJT, la situation de la journaliste Chadha Hadj Mbarek incarcérée depuis juillet 2023 à la prison de Messaadine à Sousse, suscite une vive inquiétude, d’autant qu’elle est entrée en grève de la faim mercredi pour tirer la sonnette d’alarme et dénoncer le déni de son droit fondamental à des soins médicaux adéquats

Le Syndicat affirme tenir le ministère de la Justice et la Direction générale des prisons et de la rééducation pour pleinement responsables de toute atteinte physique ou psychologique qui pourrait menacer la vie de Chadha Hadj Mbarek, qui souffre notamment de douleurs croissantes au niveau de la colonne vertébrale et du bras, ainsi que d’une hypertension artérielle, conséquences de problèmes de santé antérieurs qui n’auraient pas été pris en charge correctement en détention.

Le SNJT dénonce vivement ce qu’il considère comme une « violation flagrante des conventions internationales relatives aux droits des prisonniers et une transgression claire de la législation tunisienne sur le régime pénitentiaire», lit-on encore dans le communiqué, via lequel un appel à une intervention « immédiate et urgente» a été lancé pour garantir à Chadha Hadj Mbarek les soins nécessaires et mettre fin à ses souffrances en milieu carcéral.

Dans son communiqué, le SNJT a par ailleurs réitéré sa demande de libération de la journaliste et a rappelé au passage le principe fondamental de la présomption d’innocence.

Y. N.