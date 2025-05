Zaghouan | Travaux de restauration de l’emblématique Arc de Triomphe sud

Les travaux de restauration de l’Arc de Triomphe sud, situé au cœur de la Médina de Zaghouan, ont officiellement débuté sous la supervision de l’Institut national du patrimoine (INP), avec la coordination de la direction régionale du patrimoine du nord-est.

Ce projet vise à redonner son lustre d’antan à cet arc, témoin de l’histoire de la région et qui fait l’objet d’un programme de consolidation et de mise en valeur, dont la première phase concerne le renforcement de la structure de l’édifice et éliminer ainsi tout risque pour les passants.

L’I?P ajoute que suite aux études techniques approfondies menées, des équipes spécialisées ont désormais entamé la phase de restauration proprement dite.

Ces travaux délicats comprendront la réparation des pierres endommagées, le nettoyage des surfaces et la consolidation des éléments architecturaux : « L’objectif est de préserver l’authenticité du monument tout en assurant sa pérennité pour les générations futures », ajoute la même source, en affirmant que cette restauration représente « un engagement fort envers la préservation du patrimoine national et une valorisation du potentiel touristique de la ville ».

