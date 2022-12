Vol de bagages à l’aéroport de Tunis-Carthage : Un ancien bagagiste arrêté

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mardi 27 décembre 2022, l’arrestation d’un ancien bagagiste travaillant dans une société pour le compte de l’aéroport de Tunis-Carthage pour plusieurs vols de bagages.

Dans son communiqué le ministère ajoute que 3 responsables de la Société de bagages seront, quant à eux, traduits devant la justice en état de liberté car ils se sont contentés de renvoyer l’accusé sans signaler les vols commis aux autorités sécuritaires.

L’affaire a éclaté après une plainte déposée par un voyageur après qu’il ait découvert la disparition de ses effets personnels qui se trouvaient dans sa valise, notamment des bijoux, des paires de lunettes de soleil, un chargeur d’un Smartphone et des chaussures d’une valeur totale de 14.000 dinars.

L’enquête menée par la police des frontières a permis d’identifier le suspect, un ancien bagagiste qui a été renvoyé par la société après que ses employeurs aient découvert grâce aux enregistrements de vidéosurveillance qu’il avait commis des vols dans les valises de passagers.

Une descente a été effectuée chez lui où les agents ont saisi six bouteilles de parfum, deux lunettes de soleil, neuf chargeurs de téléphones portables et une sommes de 2000 dinars. Le suspect et un bijoutier impliqué dans cette affaire ont été arrêtés, ajoute la même source.

Ces derniers ont été placés en détention sur ordre du parquet, qui a également décidé de poursuivre trois responsables de ladite Société qui n’ont pas signalé les vols aux autorités et qui comparaîtront en état de liberté pour ces faits.

Y. N.