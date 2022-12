Tunisie : «Le président Saïed ne s’est engagé à rien» (Bassam Trifi)

Selon Bassem Trifi, le président Kaïs Saïed a «interagi positivement» avec lui lors de leur récente rencontre concernant un certain nombre de questions, «mais sans leur apporter des réponses».

Le président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH), qui avait été reçu, le 23 décembre 2022, au Palais de Carthage, a révélé que la rencontre avec le président de la république a dépassé les simples félicitations pour son élection à la présidence de la LTDH, ajoutant que «le président a été réceptif et à l’écoute pendant la rencontre, mais il n’a pas eu de réponse à beaucoup des questions qui ont été soulevées»

Me Trifi, qui intervenait ce mercredi 28 décembre par téléphone dans l’émission Studio Shems, a affirmé que le président de la république ne s’est engagé à rien, mais qu’il était conscient de la situation et estimait que le pays ne pouvait pas avancer de cette façon, selon ses termes.

Le président de la LTDH a aussi déclaré que «le chef de l’Etat n’ignore pas que certaines choses ne doivent pas continuer comme ainsi».

Qu’en termes élégants, ces choses-là sont dites !

Les questions évoquées par Me Trifi sont liées à la situation politique en Tunisie, aux dépassements commis par l’institution sécuritaire ou par la commission électorale lors des dernières législatives, entre autres sujets que la LTDH a soulevés dans ses derniers communiqués. Dans quel sens on peut dire que le président y a été «réceptif», comme le dit Bassem Trifi, alors que, dans toutes ses interventions politiques, le président s’est montré rétif à toute critique, se contentant de s’attaquer à ses opposants et à tout ceux qui critiquent son pouvoir autocratique, s’enfonçant chaque jour un peu plus dans le déni des réalités.

I. B.