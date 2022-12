Tunisie : L’unique salle de cinéma de Moknine pourrait se transformer en un centre commercial

La seule salle de cinéma de Moknin risque d’être démolie pour qu’un énième centre commercial soit construit à sa place. Plusieurs artistes et militants de la société civile dont le jeune réalisateur Younes Ben Hajira se mobilisent pour que la salle de cinéma reste ouverte.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’association CinéMakna a fait savoir que la seule et unique salle de cinéma à la ville de Moknine au Sahel tunisien risque de fermer ses portes, pire, elle pourrait être démolie pour qu’un centre commercial en prenne la place.

Le jeune cinéaste originaire de la ville Younes Ben Hajira a réussi à mobiliser plusieurs artistes, cinéphiles et chercheurs pour défendre le cinéma et à l’accès à la culture là où « la désertification culturelle prend une ampleur effrayante dans toute la région ».

« Et même en atteignant la limite de la fatigue et du désarroi , Younes Ben Hajira continuera à batailler pour ce » poumon » qui permettra à l’Art véritable de survivre et de fleurir dans sa ville qu’il chérit tant . Quand les autorités prendront-elles conscience de la valeur non marchande de cette salle devenue si convoitée par les spéculateurs ? », indique le communiqué de l’association.

F.B