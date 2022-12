Mohamed Abbou : «Œuvrer au départ de Kaïs Saïed est un devoir»

Dans le post traduit ci-dessous, publié sur sa page Facebook hier, jeudi 28 décembre 2022, accompagné d’une vidéo filmée le 28 décembre 2010 dans laquelle il apparaît lui-même, en pleine rue, en train d’appeler au départ de Ben Ali, Mohamed Abbou appelle les Tunisiens à œuvrer pour le départ du président Kaïs Saïed.

«Kaïs s’est retourné contre la légitimité et a violé la constitution le 22 septembre et a trahi la confiance et le serment. Œuvrer à son départ est un devoir incombant à tout Tunisien patriote.

«Le défi : provoquer le départ sans une seule goutte de sang tunisien et amener les forces de sécurité à respecter la loi quelle que soit la couleur de ceux qui gouvernent, et à ne pas protéger les corrompus à l’avenir et à renvoyer leurs dossiers à la justice, laquelle ne doit pas se laisser priver de son indépendance, et cesse d’avoir peur de qui que ce soit.

«Le retour de la légitimité et l’ouverture de procès sérieux et équitables pour ceux qui ont commis des crimes contre le pays avant le 25 juillet, et pour ceux qui pourraient être tentés d’abuser des Tunisiens, en application des instructions d’une autorité illégitime prête à détruire le pays pour préserver sa position, et les consignes d’une évidente illégalité.

Post de Mohamed Abbou (capture d’écran).

«La Tunisie est au-dessus de tous, avec sa constitution, ses lois et son système démocratique.

«Plus de retour à la corruption ou au pouvoir absurde. Les élections présidentielles peuvent avoir lieu dans un délai de 90 jours, tout en surveillant les fonds étrangers et les mouvements d’argent de la corruption. Une commission de spécialistes du droit non politisés peut, en deux jours, élaborer une feuille de route pour le retour de la légitimité et pour tenir des élections législatives anticipées.

«Félicitations à celui qui sera amené à gouverner, et qu’il n’oublie surtout pas la leçon !

«N’ayons pas peur du vide !»

Traduit de l’arabe par I. B.