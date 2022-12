Myriam Belkadhi quitte Shems FM : «Il est difficile de travailler dans des conditions de grande précarité»

Myriam Belkadhi a annoncé son départ de Shems FM, où elle a animé sa dernière Matinale ce vendredi 30 décembre 2022. A contre cœur, la journaliste a décidé de jeter l’éponge face à la crise que traverse la radio.

Les employés de Shems FM ont récemment dénoncé l’absence d’une vision claire quant à la pérennité de la radio confisquée et l’indifférence du gouvernement vis à vis de leur situation économique et sociale, tout en demandant le versement des salaires au titre du mois de novembre 2022.

De son côté Myriam Belkadhi a indiqué, ce jour, dans un post publié sur son compte Facebook, que sa démission est la seule solution qu’elle a trouvée et «le seul moyen pour dire combien il est difficile de travailler dans des conditions de grande précarité et de grande incertitude».

Et d’ajouter : «La destinée de Shemsfm est inconnue et sans aucune solution en vue. Tout le personnel de Shemsfm vit un calvaire quotidien. Je ne pouvais plus cautionner cela. Mon départ a été décidé depuis deux mois mais j’ai attendu la fin de l’année pour l’acter».

«A tous mes collègues de Shemsfm, je veux dire tout mon respect, ma solidarité, mon soutien et mon amitié. Merci à tous mes auditeurs fidèles.Je vous dis à très vite», a-t-elle conclu.

Y. N.