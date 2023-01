Vient de paraître : petite histoire de l’amputation  

Sofiane Bouhdiba, professeur de démographie à l’Université de Tunis, vient de publier un nouvel ouvrage sur une thématique assez exceptionnelle : ‘‘La chair et la scie : L’amputation, de la Préhistoire à nos jours’’.

Cet ouvrage est centré autour de l’acte chirurgical le plus extrême et l’auteur y examine l’évolution des techniques et les instruments de l’amputation, ainsi que quelques aspects inédits, tels que l’automutilation ou la mutilation spontanée.

Il y est également question des principales raisons pouvant entraîner une amputation. Car, contrairement à ce que l’on croit, l’acte ne relève pas toujours de la thérapeutique.

Dans cet ouvrage, qui tient aussi bien de l’histoire de la médecine que de l’anthropologie et de la sociologie, l’auteur, démographe dont la curiosité scientifique embrasse tout le champ de l’humain, élargit son angle d’analyse et aborde les questions des mutilations post-mortem, des prothèses, ainsi que de la représentation des individus amputés dans la société.

Professeur de démographie à l’Université de Tunis, Sofiane Bouhdiba a enseigné dans de nombreuses universités en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Il est également consultant international aux Nations Unies, spécialiste de la mortalité.

Il a écrit une vingtaine de livres et une soixantaine d’articles scientifiques.

‘‘La chair et la scie : L’amputation, de la Préhistoire à nos jours’’, éditions L’Harmattan, collection Acteurs de la science, 210 pages, Paris, 30 novembre 2022.