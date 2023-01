La récolte tunisienne d’agrumes est saine et sauve

Bayrem Hamada, le conseiller du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), a démenti des «rumeurs malveillantes» qui circulent sur la récolte des agrumes, après la diffusion de photos d’oranges pourries, dont on a affirmé mensongèrement qu’elles étaient produites en Tunisie.

Hamada a affirmé, dans une déclaration à l’émission Sbah Ennas, sur Mosaïque FM, lundi 2 janvier 2023, qu’il s’agit de «rumeurs malveillantes», notant que les réseaux sociaux ne sont pas des sources officielles d’où on tire des informations officielles et confirmées.

Il a confirmé que les inspections effectuées par les agriculteurs, les experts et les ingénieurs affiliés à l’Utap n’ont pas prouvé l’existence de ce qui a été publié, ajoutant que toutes les analyses effectuées sur la production sont correctes et que les oranges produites cette année sont exemptes de tâches noires qui pourraient entraver l’exportation des oranges tunisiennes.

A cet égard, Bayrem Hamada a indiqué que la première cargaison d’agrumes sera exportée vers la France entre le 7 et le 10 janvier et qu’une réunion à ce sujet se tiendra incessamment entre producteurs, exportateurs et importateurs d’agrumes. Et de poursuivre : «En cas de problème, l’Union européenne n’aurait signé aucun accord permettant à la Tunisie de lui exporter sa production d’agrumes».

I. B.