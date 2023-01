Tunisie : le dirigeant islamiste Abdelkrim Slimane sous les verrous ?

Le «dirigeant d’un parti politique placé en garde à vue pour suspicion de blanchiment d’argent», dont il est question dans le communiqué publié par le ministère de l’Intérieur, samedi 31 décembre 2022, serait Abdelkrim Slimane, l’un des dirigeants du parti islamiste Ennahdha, qui aurait été arrêté à Monastir.

Par Imed Bahri

C’est le chroniqueur d’Attessia Riadh Jrad qui nous l’a appris dans un post Facebook, hier soir, dimanche 1er janvier 2023, et nous n’avons aucune raison de ne pas le croire. Et pour cause : cet analyste politique proche de la galaxie Kaïs Saïed est souvent bien informé des bruits de couloirs au palais de Carthage.

Par ailleurs, les informations qu’il avait jusque-là révélées sur les poursuites lancées contre des opposants au régime se sont toutes révélées justes. On peut même penser qu’il est utilisé par les services officiels pour ébruiter les informations décisives, car sinon on ne peut comprendre qu’il soit souvent celui par qui transitent les révélations utiles pour le pouvoir, sans que celui-ci en soit gêné le moins du monde.

Post de Riadh Jrad.

Quoi qu’il en soit, et à, en croire Riadh Jrad, Abdelkrim Slimane, qui était en fuite, est un homme secret, mais très proche de Rached Ghannouchi. Il serait l’instigateur d’un réseau complexe de collecte, de transit et de blanchiment d’argent au bénéfice du parti Ennahdha, une sorte d’argentier par qui l’essentiel de l’argent du parti islamiste a transité au cours des dix dernières années. Et il s’agit de centaines de milliers de dinars…

Quoi qu’il en soit, nous rapportons l’information en en citant la source, en attendant la confirmation ou l’infirmation des autorités et/ou d’Ennahdha, lequel garde jusque-là un silence radio, alors qu’il aurait assisté à la chute d’un élément important de son dispositif, et ce dans le cadre de l’enquête judiciaire sur l’affaire de la société Instalingo, qui a vu tomber beaucoup de têtes et qui en verra sans doute tomber d’autres dans les prochaines semaines.