Tunisie : L’Association des magistrats condamne les poursuites engagées contre Me Ayachi Hammami

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a fermement condamné les poursuites engagées contre l’avocat et coordinateur du comité de défense des juges révoqués Me Ayachi Hammami, et ce, sur la base du décret 54.

Dans un communiqué publié ce mardi 3 janvier 2023 et signé par son président Anas Hmaidi, l’AMT a également exprimé son entière solidarité avec Me Hammami, en estimant que les poursuites ciblant ce dernier, «visent à dissimuler les violations commises dans les dossiers des juges révoqués et aussi à intimider toute personne qui souhaite dévoiler les vérités dans cette affaire».

Tout en déplorant que certains magistrats «se soient soumis aux instructions de la ministre de la Justice dans le cadre des poursuites ciblant des militants et des activistes», l’AMT a appelé les juges à continuer à défendre «leur indépendance, leur impartialité et d’exercer leurs responsabilités judiciaires en toute intégrité, sans se soumettre aux pressions politiques afin de protéger les droits et libertés».

Y. N.