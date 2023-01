France : La société civile tunisienne invitée à candidater au projet « Ajyal Egalité « 

L’ambassade de France en Tunisie et l’Institut français en Tunisie lancent l’appel à idées, du projet « Ajyal Egalité » mis en œuvre par Expertise France, à l’intention des organisations de la société civile tunisienne. Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 21 janvier 2023.

Le projet « Ajyal Egalité » est financé par l’Agence française de développement (AFD). L’intitulé de l’appel à idée est «Fonds d’appui des initiatives et projets associatifs». Son but consiste à œuvrer en faveur de l’égalité femmes-hommes.

A cet effet, les actions à entreprendre consistent à renforcer les capacités, soutenir et accompagner des associations et acteurs féministes, dans la mise en place d’initiatives associatives de sensibilisation, mobilisation et plaidoyer.

Pour ce faire, il s’agit de lancer des initiatives visant l’éducation, la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes notamment auprès des jeunes et des enfants; d’entreprendre des actions sur l’autonomisation effective des femmes, ainsi que celles de lutte contre les violences faites aux femmes.

Aussi, sont concernés par cet appel, des acteurs de la société civile ayant une idée de projet sur la thématique égalité hommes-femmes, qui souhaitent bénéficier d’un appui financier et d’un accompagnement, pour réaliser le projet en question.

Les candidatures doivent parvenir avant le 21 janvier 2023 avant minuit.

Source : Ambassade de France en Tunisie