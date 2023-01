Tunisie : Hamma Hammami appelle à manifester «contre le système»

Le Parti des travailleurs a annoncé qu’il organiserait une manifestation le 14 janvier 2023, aux côtés des partis sociaux-démocrates et indépendamment du Front nationale du salut (FNS) et du Parti destourien libre (PDL).

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi 3 janvier à l’occasion de la célébration du 37e anniversaire de la fondation du parti, son secrétaire général, Hamma Hammami, a exhorté les militants à poursuivre leurs actions pour atteindre les objectifs de la révolution et souligné la nécessité de serrer les rangs et de s’opposer aux contre-révolutionnaires.

Les «révolutionnaires» étant Hamma Hammami et ses camarades, les contre-révolutionnaires ce seraient, on l’a compris, le FNS et le PDL. En d’autres termes, la machine à diviser continue de marcher à plein régime au sein de l’opposition pour le grand bonheur du président de la république Kaïs Saïed, qui ne peut rêver de meilleurs… «alliés».

Hamma Hammami a, par ailleurs, souligné que la montée du populisme, représenté par le président de la république, n’a fait qu’aggraver la situation en Tunisie à tous les niveaux.

La crise persistera tant que la voie du despotisme et du populisme de la droite conservatrice dominera la scène politique. La solution résidant pour lui dans le départ de tout le système.

Le secrétaire général du Parti des travailleurs a également souligné la nécessité de travailler pour réaliser les revendications des Tunisiens au lieu de faire des ajustements qui renouvelleront le même système, le parti rejetant totalement les programmes de sauvetage basés sur les mêmes choix ayant conduit à la détérioration de la situation dans le pays, a-t-il soutenu.

Sur un autre plan, Hamma Hammami a exprimé son entière solidarité avec les personnes poursuivies sur la base du décret n°54, dont l’activiste Ayachi Hammami, le président du Front du salut Ahmed Nejib Chebbi et Ridha Belhadj, dirigeant du Front.