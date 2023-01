Tunisair Express assure le 1er vol Alger-Tozeur (Photos)

La compagnie Tunisair Express a opéré aujourd’hui et pour la première fois un vol direct Alger/Tozeur. L’appareil s’est posé à 19h40 heure locale sur la piste de l’aéroport Tozeur-Nefta.

Il s’agit d’un vol charter opéré pour le compte d’un tour-opérateur algérien qui propose à sa clientèle des séjours de 4 jours et 3 nuits sur place.

Outre le vol de ce 5 janvier 2023, un second vol est prévu le 8 janvier.

Tozeur, La Capitale du Djerid

Tozeur, une destination touristique incontournable lorsque vous êtes en Tunisie. C’est une ville-symbole du Grand Sud Tunisien. Elle se caractérise par un paysage architectural spécifique, où tous les édifices sont bâtis en briques formant ainsi un panorama unique et singulier.

Tozeur, autrefois appelée « Thusorus », est célèbre pour sa palmeraie, la plus belle du pays qui compte plus de 400.000 palmiers étendus sur une superficie de 1000 hectares. Sa situation géographique fait d’elle une grande porte d’entrée au désert, qui celui-ci se caractérise par un climat particulier et un style de vie spécifique.

Tozeur est ainsi un lieu emblématique avec ses mythiques marabouts et son ambiance particulièrement chaleureuse qui réunit la simplicité et la richesse.

Communiqué