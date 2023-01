Tunisie : 14e Conseil national de la sécurité routière

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a appelé à unifier les efforts de toutes les parties concernées, sous l’égide du Conseil national pour la sécurité routière, principale structure en charge de la sécurité routière au plan national.

Le ministre, qui intervenait à l’ouverture de la 14e session du Conseil national de la sécurité routière, vendredi 6 janvier 2023, en présence de représentants de divers ministères, de la société civile, de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) et de cadres supérieurs de son département, a également appelé à développer les méthodes de travail et à investir davantage dans l’échange de données sur la sécurité routière entre toutes les parties, de même qu’à promouvoir et à soutenir les études et la recherche scientifique, afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.

A. M.