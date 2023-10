Communiqué de Sabra FM après le mandat de dépôt émis contre son journaliste Yassine Romdhani

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 octobre, la radio locale de Kairouan Sabra FM a appelé à la libération de son journaliste Yassine Romdhani, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt sur la base du décret-loi n°54.

Yassine Romdhani est visé par une plainte déposée par l’ancien ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine à propos d’un post que le journaliste a publié sur sa page Facebook personnelle et a comparu hier devant le premier juge d’instruction du Tribunal de première instance de Kairouan, qui a émis un mandat de dépôt à son encontre.

Sabra FM a exprimé sa solidarité avec Yassine Romdhani en déplorant qu’il soit poursuivi en justice pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression, tout en appelant à ce qu’il puisse bénéficier d’un procès équitable et qu’il soit poursuivi sur la base du décret-loi n°115- 2011 relatif à la liberté de la presse.

La Radio a de ce fait appelé à la libération immédiate de Yassine Romdhani et à l’abandon des poursuites le visant, estimant qu’il a émis, via son post Facebook, une critique constructive et que la liberté d’expression est une ligne rouge.

Y. N.