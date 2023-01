Mesures d’austérité et mécontentement populaire en Tunisie

Dans le rapport sur la Tunisie, intitulé «M. Saïed n’a pas réussi à stabiliser l’économie et à obtenir un financement extérieur essentiel», publié le 7 janvier 2023 et traduit ci-dessous, The Economist Intelligence Unity (New York) dit s’attendre à ce que le président Saïed utilise son autorité accrue pour faire avancer les mesures budgétaires, et ce malgré de probables troubles publics. Et que le programme du FMI sera approuvé au début de cette année.

En décembre, le gouvernement a dévoilé son budget 2023, qui vise à réduire le déficit, conformément aux réformes convenues avec le FMI dans le cadre d’un programme proposé de 1,9 milliard de dollars, dont la discussion au conseil a été reportée sine die.

Le déficit de 2023 devrait s’élever à 5,2% du PIB, en baisse par rapport aux 7,7% du PIB estimés en 2022, et le budget inclut de nouveaux impôts et des réductions de subventions.

Cherche 7 milliards de dollars US

Le gouvernement a également annoncé qu’il cherchait 4 milliards de dollars américains en financement extérieur et 3 milliards de dollars américains du système bancaire national.

L’obtention du financement extérieur nécessaire dépendra de l’approbation du programme du FMI et donc de la mise en œuvre de l’assainissement budgétaire convenue.

Sans nouveaux flux extérieurs, la Tunisie aura probablement du mal à honorer ses obligations de remboursement de sa dette et à financer les importations de carburant et de denrées alimentaires nécessaires.

Cependant, l’annonce du budget a exacerbé les tensions sociales et politiques, déjà élevées, après le passage à un système présidentiel autoritaire, et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’est engagée à lutter avec des grèves contre les augmentations prévues d’impôts et les réductions des subventions.

Malgré les troubles publics probables, nous attendons à ce que le président, Kaïs Saïed, utilise son autorité accrue pour faire avancer les mesures budgétaires et que le programme du FMI sera approuvé au début de cette année, bien que les risques soient élevés.

Une inflation à deux chiffres

Les dépenses budgétaires de la Tunisie pour 2023 ont été fixées à 69,6 milliards de DT (22,4 milliards de dollars américains) – une augmentation nominale de 14,5% par rapport au budget final 2022, même si l’inflation est à deux chiffres, l’augmentation réelle est beaucoup plus faible. Les recettes devraient s’élever à 46,4 milliards de DT, et le déficit devrait passer d’environ 7,7% du PIB en 2022 à 5,2% du PIB en 2023.

Le budget repose sur l’hypothèse d’une croissance du PIB réel de 1,8% en 2023 et d’un prix du pétrole de 89 $US/baril. Les fonctionnaires ont reconnu que le pays est confronté à une année très difficile, en raison d’une hausse de l’inflation au-dessus de 10% car les réformes des subventions entraînent une hausse des prix du carburant et des produits de base.

Les hypothèses de croissance et de prix du pétrole pour 2023 correspondent à nos projections (bien que nous nous attendons à ce que le pétrole atteigne en moyenne 84,3 $US/b), et nous avons augmenté nos prévisions d’inflation de 7,7 % à 10,2% pour refléter les déclarations des autorités. Cependant, il est clair que l’exécution du budget sera confrontée à des défis et fera face à une opposition croissante.

Saïed doit utiliser la force

Compte tenu de la gravité de la situation économique et de la nécessité de poursuivre les réformes convenues afin d’obtenir l’approbation du conseil d’administration du FMI du nouveau programme de financement, nous attendons de M. Saïed qu’il use de son autorité accrue pour le faire avancer, malgré les protestations et les grèves.

Nous continuons donc à nous attendre à l’approbation du programme du FMI au début de cette année, mais certains dérapages fiscaux semblent inévitables, et nous nous attendons à ce que le déficit budgétaire soit proche de 6,5% du PIB.

Alors que les dépenses nominales devraient s’élever à 69,6 milliards de DT, le budget 2023 prévoit une réduction de 26,4% du montant alloué aux subventions, qui devrait passer de 12 milliards de DT à 8,8 milliards de DT.

Le gouvernement veut supprimer progressivement les subventions à partir de 2023 et les remplacer par des allocations financières directes aux ménages à faibles revenus. Les prix du carburant et des denrées alimentaires de base augmenteront donc progressivement au cours de l’année, se rapprochant du niveau des prix du marché.

Cependant, le gouvernement n’a pas encore précisé la valeur du soutien financier et le seuil de revenu pour l’indemnisation.

Ce manque de clarté augmente les chances d’une transition problématique vers le nouveau système de soutien social. Pendant ce temps, le budget prévoit un simple montant de 5,5 milliards de DT pour l’investissement public. Cela représente environ 7% du budget total, ce qui sera insuffisant pour soutenir correctement l’activité économique.

De nouvelles taxes

Les recettes de l’État devraient augmenter de 12,9% pour atteindre 46,4 milliards de DT, dont la majeure partie proviendra des impôts (40,5 milliards de DT ou 87% du total des recettes). Selon les plans du gouvernement, les recettes provenant de l’impôt sur le revenu et des impôts sur les sociétés devraient augmenter de 8,5% et 8,7% respectivement.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services professionnels tels que les avocats et les architectes passera de 13% à 19% et une nouvelle taxe annuelle de 0,5% sera appliquée aux actifs immobiliers évalués à plus de 3 millions de DT (966 500 $US). Les détails manquent actuellement, mais la taxe ne s’appliquera pas à la résidence principale d’un propriétaire.

Le gouvernement vise également à réduire les flux monétaires informels en forçant les paiements aux systèmes électroniques. À partir de 2023, tout paiement en espèces de 5 000 DT ou plus sera imposé à 20%. Encore une fois, les détails font actuellement défaut, et on ne sait pas comment cela sera mis en œuvre, et il y a un risque que de telles mesures encouragent même un plus grand nombre de transactions à passer vers des canaux informels et affectent négativement les projets de recouvrement des impôts.

Légitimité présidentielle érodée

Comme nous l’avons noté précédemment, tout en se concentrant sur la consolidation du pouvoir, M. Saïed n’a pas réussi à préparer la population aux ajustements inconfortables mais nécessaires pour stabiliser l’économie et obtenir un financement extérieur essentiel.

Les détails sur les réformes convenues avec le FMI semblent ne pas avoir été entièrement partagés, et l’UGTT a déjà repoussé les propositions de budget 2023 et les menaces de grève des bus et du métro dans la capitale Tunis Les détails sur les réformes convenues avec le FMI ne semblent pas avoir été entièrement partagés, et l’UGTT a déjà repoussé les propositions de budget 2023 et les menaces de grèves – les travailleurs des bus et du métro de la capitale, Tunis, ont déjà commencé.

Le gouvernement a tenté de présenter le budget comme ayant un impact limité sur la majorité des Tunisiens, mais l’augmentation des impôts, la réduction des salaires dans le secteur public et les réformes des subventions affecteront inévitablement négativement les finances des ménages, les coûts de fonctionnement des petites et moyennes entreprises et des services professionnels clés. Cela offrira un environnement fébrile pour les troubles populaires.

Outre la situation économique difficile, le pouvoir de M. Saïed sera rendu plus difficile par sa perte continue de légitimité politique.

Bien que nous nous attendions à ce qu’il dépeint tout résultat des élections législatives de décembre 2022 comme une victoire, le niveau lamentable de participation – seulement 11,2% des votants ont participé, revu à la hausse par rapport au 8,8% initialement annoncé – a affaibli le pouvoir déjà contesté de M. Saïed et renforcé les appels pour qu’il se retire lancés par des personnalités de l’opposition.

Soutien des sécuritaires et des militaires

Dans un discours houleux devant les fonctionnaires du gouvernement et les chefs militaires et de sécurité, fin décembre, M. Saïed semblait s’en prendre aux supposés ennemis étrangers et à toute opposition potentielle au sein de l’État.

Nous prenons cela comme un signe que le président craint de plus en plus de perdre son soutien au sein des forces de sécurité et de l’armée. En outre, M. Saïed a prolongé l’état d’urgence pour un autre mois, jusqu’à fin janvier, ce qui est susceptible de réprimer la vague attendue de mécontentement populaire face aux mesures d’austérité prévues dans le budget.

Traduit de l’américain.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.