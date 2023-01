Tunisair affiche des indicateurs de 2022 à la hausse

Tunisair a fait part, le 6 janvier 2023, des indicateurs prometteurs et des résultats positifs réalisés en 2022 «grâce aux mesures adoptées et malgré les difficultés», tant en termes de taux de remplissage que de nombre de passagers transportés.

Le taux de remplissage de 74,5% en 2022 constitue une hausse importante de 66,2% par rapport à 2021. A la date de décembre 2022, le taux avait atteint 74,8%, comparé à 70,5% en décembre 2021.

Les passagers transportés par la compagnie en 2022 ont été de 2,171.341, soit 97,8% de plus qu’en 2021 et 117,7% par rapport à 2020, années marquées par la décélération du transport aérien en raison de la pandémie de Covid-19.

En termes de répartition des provenances, figurent en tête les pays européens (71,2% du trafic des passagers) avec 1,552.296 voyageurs répertoriés; l’Amérique du Nord (grâce à la nouvelle ligne Montréal -Tunis): 41.947; le Maghreb et les pays africains : 359.496; et les pays du Moyen Orient : 217.602 (hausse de 10% due à la croissance des marchés égyptien et saoudien, et la croissance continue du marché turc).

En décembre 2022, le nombre de passagers transportés par Tunisair était de 174.630, contre 138.909 en décembre 2021, d’où une hausse de 25,7%.

Ces bons résultats sont également dus à l’amélioration de la flotte de Tunisair, qui a enregistré la livraison quatre nouveaux avions A320neo en 2021. Une 5e livraison d’avion est même attendue dans les prochains mois.

Parmi les mesures adoptées par Tunisair qui ont permis cette amélioration, la réparation d’une flotte défectueuse; la location d’avions supplémentaires pour améliorer la ponctualité et réussir les saisons touristiques; des prix préférentiels en faveur des Tunisiens résidents à l’étranger; un programme de restructuration de Tunisair Express pour assurer le bon déroulement des vols internes; une restructuration de la compagnie dans les domaines financier, social et commercial; et un plan quinquennal spécialement dédié.

D’après TAP