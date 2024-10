Liban : 102 Tunisiens rapatriés à bord d’un 2e vol Tunisair

Un deuxième vol de la compagnie nationale Tunisair transportant 102 Tunisiens a atterri, à l’aube ce vendredi 4 septembre 2024, à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance de Jordanie.

L’ambassade de Tunisie au Liban s’est félicitée du rapatriement de 325 Tunisiens et leurs familles soient arrivés sains et saufs en Tunisie via deux vols successifs jeudi soir et vendredi matin, en soulignant les efforts considérables de tous ceux qui ont participé à cette opération en Tunisie et au Liban et les autorités des deux pays.

« Dans ce contexte, nous saluons les efforts de la compagnie aérienne tunisienne et ceux de l’équipage de l’avion qui a atterri à l’aéroport international de Beyrouth, jeudi, malgré les conditions de sécurité dangereuses que connaît le Liban et les attentats visant ses terres et son espace aérien », lit-on dans le communiqué de l’ambassade, qui confirme que l’ensemble de son personnel « continue avec dévouement à suivre la situation de tous les Tunisiens restés au Liban».

