Météo-Tunisie : Des pluies et des vents forts attendus à partir de ce soir

L’Institut national de la météorologie a annoncé, ce lundi 9 janvier 2023, des pluies et des vents forts à partir de ce soir et qui se poursuivront également demain, mardi 10 janvier, en particulier près des côtes et au nord du pays.

Les vents souffleront fort entre 50 et 70km/h et atteindront 90km/h sur les côtes et les hauteurs, avec des phénomènes de sables dans le sud du pays, précise l’INM.

A partir de ce soir, des pluies sont également attendues dans le nord pays et se poursuivront également demain, ajoute encore l’INM, en précisant que les températures prévues pour cette nuit, varieront entre 9 et 17°C.

Y. N.