Pénuries et crise économique en Tunisie : I watch dénonce «les discours populistes du président république»

L’organisation I Watch a publié un communiqué ce lundi 9 janvier 2023, en affirmant que la politique du président de la république depuis le 25 juillet 2021, est «fondée sur les discours populistes et les décisions improvisées et précipitées».

Dans son communiqué, l’organisation a rappelé que la Tunisie fait face à une crise économique sans précédent, citant également la pénurie et la spéculation, en déplorant notamment que le président de la république n’ait pas transféré à la justice les dossiers, de ceux qui ont «affamé le peuple tunisien», bien qu’il ait affirmé à plusieurs reprises lors de ses réunions avec les responsables que «ceux qui sont derrière la pénurie des produits de base sur le marché tunisien, sont des parties connues de tous».

La même source a également rappelé que selon le décret présidentiel n°117 relatif aux mesures exceptionnelles, le président est responsable de la situation actuelle en Tunisie, y compris de la lutte contre la spéculation, estimant de ce fait que le limogeage de la ministre du Commerce n’est qu’un moyen de se déresponsabiliser.

L’organisation affirme également que persistance du phénomène de la spéculation, reconnue par le président Saïed, prouve que le décret-loi relatif à la lutte contre la spéculation en vigueur depuis mars 2022, «est dans l’incapacité d’améliorer la situation économique ».

I Watch affirme de ce fait que politique menée par le président repose sur «un discours populiste» et l’accuse de prendre des «décisions improvisées et précipitées», qualifiant cela de « politique de déni de responsabilité adoptée par Kaïs Saïed qui continue à attribuer la responsabilité à des parties inconnues et imaginaires, dans le but d’absorber la colère des citoyens sans stratégie ni vision claire».

Y. N.