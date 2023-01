Tunisie : Le PDL organise, le 14 janvier, une marche vers le Palais de Carthage

Le Parti destourien libre (PDL) organisera une marche samedi 14 janvier 2023 à 10h, vers le Palais de Carthage, tout en mettant en garde «l’autorité illégale de l’entraver ou l’interdire».

Dans un communiqué publié ce lundi 9 janvier 2023, le PDL affirme n’avoir reçu aucune réponse aux préavis déposés le 20 décembre dernier, auprès du bureau d’ordre du gouvernorat de Tunis, du ministère de l’Intérieur et du district de police de Bab-Bhar, pour organiser une marche puis un sit-in à l’Av. Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis.

Le parti de Abir Moussi a déploré que le gouverneur de Tunis ait en parallèle autorisé «des manifestations organisées par des parties opposées, malgré le danger que cela représente», et a de ce fait décidé «de ne pas tomber dans le piège» et de renoncer à manifester au même endroit que «les extrémistes et les forces de violence et de takfir», en référence au parti islamiste Ennahdha et ceux qui le soutiennent.

Le PDL a également condamné dans son communiqué «l’atteinte flagrante de l’autorité illégitime à son droit de manifester et d’exprimer ses positions», en affirmant qu’il organisera une marche, le 14 janvier, du tribunal cantonal de Carthage, vers le palais présidentiel de Carthage, tout en mettant en garde «l’autorité illégale de l’entraver ou l’interdire».

Y. N.