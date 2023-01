Tunisie : Attayar souligne son attachement à la Constitution de 2014 et appelle à des élections anticipées

Le Courant démocratique (Attayar) a publié un communiqué dans la soirée de ce mardi 10 janvier 2023, suite à la réunion du conseil du parti qui a discuté de la situation actuelle en Tunisie et des solutions à mettre en place afin de sortir le pays de la crise politique et socio-économique.

Dans son communiqué, Attayar a de nouveau dénoncé le décret 54 et son utilisation contre les opposants au projet de Kaïs Saïed et son gouvernement, citant notamment la plainte contre Me Ayachi Hammami qui a été entendu, ce jour, par le juge d’instruction, puis maintenu en état de liberté.

Attayar a également renouvelé son refus «de collaborer avec le pouvoir individuel et populiste mis en place à l’issue du Coup d’Etat», estimant que celui-ci «s’est traduit par un recul des acquis politiques et un approfondissement de la crise économique et sociale».

Il affirme de ce fait sa disposition à collaborer avec les forces démocratiques et civiles pour «mettre en place les réformes nécessaires afin de sauver la démocratie et faire face aux dérives politiques actuelles et propose notamment des élections législatives et présidentielle anticipées avec une nouvelle loi électorale qui garantisse la stabilité politique du pays», tout en soulignant également son attachement à la Constitution de janvier 2014.

Y. N.