Tunisie : Découverte de vestiges datant de l’époque romaine à Gabès (INP)

L’Institut national du patrimoine (INP) a annoncé que des fouilles archéologiques effectuées par ses équipes à Sidi Mehdi à Gabès, ont permis la découverte de vestiges d’un mur et d’un sol carrelé datant de l’époque romaine.

L’INP affirme via un communiqué publié lundi 9 janvier 2023, que cette découverte est importante d’autant qu’elle constitue «un des rares témoignages archéologiques à Gabès qui est cité dans de nombreuses sources de l’antiquité et dont on sait très peu de choses».

En attendant les résultats complémentaires il est probable que ces vestiges appartenant à un monument public romain, pourraient être liés à un temple, ajoute l’INP, en rappelant que les dites fouilles ont été dirigées par les Pr Ali Darine et Pr Sami Ben Tahar avec la participation de chercheurs et conservateurs de l’Institut de Gabès.

Y. N.