Bardo : Attaquée par le chien de sa voisine, une femme dans un état de choc extrême

Une femme de 56 ans a été attaquée par le chien de sa voisine au Bardo et souffre de plusieurs blessures et contusions dans différents endroit de son corps. Elle a également perdu l’usage de son œil selon sa fille Sabrine, qui a raconté le drame de sa maman dans un témoignage mardi 10 janvier 2023 à Kapitalis, tout en appelant à ce que justice soit faite.

Sabrine explique sa mère attendait un taxi sur la route principale du quartier, le 4 janvier courant, lorsqu’un chien s’est jeté sur elle, alors que sa propriétaire était occupée au téléphone. Malgré ses appels au secours, la propriétaire semblait avoir perdu le contrôle et le chien a attrapé la dame au visage et n’a lâché prise qu’après l’intervention de deux jeunes, qui ont été obligés d’étrangler le molosse pour pouvoir aider la dame.

Transportée à l’hôpital Bab Saaadoun, la victime a été prise en charge par le service ophtalmologie où elle subi une opération qui a duré 3 longues heures et à l’issue de laquelle le médecin a annoncé à Sabrine, que sa maman a définitivement perdu l’usage de son œil, une triste nouvelle dont la concernée, encore sous le choc après l’attaque, n’a toujours pas été informée.

Sabrine indique aussi avoir porté plainte contre les propriétaires du chien, en affirmant ne pas en vouloir à l’animal qui n’est nullement responsable de ses actes, mais que justice doit être faite.

«Les propriétaires ont transporté ma mère à l’hôpital et depuis ils n’ont pas donné signe de vie. Pis encore ils harcèlent les voisins pour ne pas qu’ils témoignent et l’un de leurs amis m’a même dit que je ne pourrai rien leur faire sous un air menaçant», a déploré la fille de la victime, en se demandant si les agents de police chargés de l’enquête ont-ils correctement fait leur travail pour que le chien soit rendu à ses propriétaires.

«L’animal a été rendu à la famille, qui vit sa vie comme si de rien n’était, alors que nous, nous vivons un véritable drame. Outre les douleurs, ma mère est dans un état de choc extrême. Je comprends que ce genre d’accident puisse malheureusement arriver et même si ce n’est pas un acte volontaire, il y a des manquements évidents. Le chien ne portait pas de muselière et n »était pas non plus tenu en laisse», ajoute encore Sabrine qui estime que sa famille été abandonnée par les propriétaires mais aussi peut-être par les forces de l’ordre, tout en appelant de ce fait, à ce que l’enquête soit correctement menée et que justice soit faite.

