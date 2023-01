JMC 2023 : Un vent nouveau souffle sur le festival avec Dorsaf Hamdani

La 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023) aura lieu du 21 au 28 janvier. Sous la nouvelle direction de Dorsaf Hamdani, le festival se renouvelle et s’ouvre davantage sur les jeunes artistes, sur la chanson alternative et sur les musiques du monde.

Par Fawz Benali

Durant huit jours, le festival proposera au public 40 spectacles issus de 18 pays, 6 masterclasses, 4 conférences, 29 showcases et 11 grands concerts de la programmation officielle.

Un retour en force

Lors d’une conférence de presse ayant eu lieu hier, mardi 10 janvier, le comité directeur des JMC a dévoilé la programmation complète et les nouveautés de la 8e édition qui « porte le flambeau du renouveau sans pour autant perdre les principes fondateurs de son identité arabe et africaine », a indiqué Hend Mokrani, Chargée de la direction de l’Établissement National des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

Les JMC qui ont manqué à leur rendez-vous l’année dernière, reviennent au mois de janvier et promettent un retour en force avec une programmation festive où la diversité, la modernité et l’ouverture sur l’autre sont les mots d’ordre.

La directrice du festival Dorsaf Hamdani

« Fidèle à sa vocation initiale, le festival dans sa 8ème édition continue à soutenir et à promouvoir les jeunes artistes et les jeunes groupes qui n’ont besoin que d’une bonne opportunité- comme les JMC- pour briller. », souligne la nouvelle directrice du festival Dorsaf Hamdani qui a choisi l’astrolabe pour symboliser la 8e édition. « La Tunisie étant au centre de tout ce bouillonnement est selon moi représentée par un astrolabe, outil d’aiguillage indispensable pour les voyageurs de l’époque pour préciser le lieu et l’heure par un calcul de positionnement d’astres. », explique-t-elle.

Des concerts, des hommages, des panels, des masterclass et des conférences

Parallèlement aux différents concerts et spectacles, le festival invite les artistes et notamment les jeunes à participer à des panels de discussion pour mieux comprendre l’industrie musicale, s’informer davantage sur les circuits de distribution et de diffusion… « Des hommages, des panels, des masterclass et des sessions de réseautage entre artistes et professionnels rythmeront également la programmation de cette édition. », a indiqué Dorsaf Hamdani.

Conférence de presse

Jadal (Jordanie), Massar Egbari (Egypte), El Far3i (Palestine), Norig (France), Bu Kalthoum (Syrie), Karim Ziad (Algérie – France), Jawhar (Tunisie – Belgique), Suonno D’ajere (Italie), et bien d’autres artistes seront au rendez-vous du 21 au 28 janvier pour faire vibrer le public tunisien sur des rythmes de tout genre.