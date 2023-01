Moussi dénonce : Le gouverneur de Tunis a interdit la marche de protestation du PDL

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a affirmé, ce mercredi 11 janvier 2023, que le gouverneur de Tunis Kamel Fekih a interdit la marche de protestation prévue par son parti vers le Palais de Carthage, le 14 janvier courant.

Pour Abir Moussi cette énième interdiction décidée contre son parti représente une atteinte au droit de manifester et affirme de ce fait, que le gouverneur de Tunis «use de son influence pour permettre au front de leur Cheikh et à ses pions (Front du salut national, Ndlr) de jouer le rôle principal de l’opposition», estimant que cela servira au président de la république «de dissimuler son échec et de justifier son illégalité».

La présidente du PDL a dénoncé cette interdiction estimant que le parti qu’elle préside est visé par les autorités, qu’elle accuse de soutenir «les forces de l’obscurantisme et du terrorisme» en leur attribuant le droit de manifester, alors que la marche du PDL prévue le même jour a été refusée, a-t-elle dit, en rappelant que le gouverneur de Tunis avait déjà interdit plusieurs manifestations organisées par les déstouriens.

Le PDL a cependant affirmé qu’il «ne va pas jeter l’éponge et continuera à lutter jusqu’au bout».

Y. N.