Tunisie : En images, le 500e rassemblement hebdomadaire «Qui a tué Chokri? Qui a tué Brahmi?»

Le 500e rassemblement hebdomadaire «Qui a tué Chokri? Qui a tué Brahmi?», s’est tenu, ce mercredi 11 janvier 2023, à l’Av. Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis, afin de réclamer la vérité sur les assassinats politiques perpétrés en 2013, et appeler à ce que les commanditaires soit jugés.

Depuis l’assassinat par des extrémistes religieux de l’ancien SG du Watad Chokri Belaïd (6 février 2013), ce rassemblement été mis en place pour appeler les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Elle s’appelait alors «Qui a tué Chokri ?».

Le 25 juillet de la même année, Mohamed Brahmi, qui était également membre du Front populaire (coalition de gauche), a été lui aussi assassiné par les mêmes parties et la manifestation a été rebaptisée «Qui a tué Chokri? Qui a tué Brahmi?».

Ph. Saïd Arous

Cette manifestation est devenue symbolique depuis 10 ans, alors que la vérité sur ces crimes politiques n’a toujours pas été révélée, sachant que le comité de défense des deux martyrs n’a eu cesse de pointer du doigt le parti islamiste Ennahdha (alors au pouvoir) dans ces assassinats, en déposant de nombreuses plaintes à ce propos et en expliquant le laxisme et certains manquements de la justice par un système judiciaire ayant longtemps été sous le contrôle du parti de Ghannouchi, tout en accusant également certains juges de protéger le parti islamiste, ses dirigeants et son chef.

Le 27 juin 2022, Zouhair Hamdi avait annoncé l’ouverture d’une enquête « contre 32 dirigeants de l’organisation que nous avons toujours tenue responsable de ce crime», s’était-il alors réjouit…

Aucun jugement contre les commanditaires n’a encore été prononcé à ce jour, et lors du 500e rassemblement les camarades de Belaïd et Brahmi ont réaffirmé leur volonté à faire éclater la vérité et à ce que justice soit faite dans ces assassinats politiques pour la mémoire des deux martyrs et pour qu’ils reposent enfin en paix.

Y. N.