Siliana : Un charlatan arrêté pour exercice illégal de la «médecine» (Photos)

La garde nationale de Siliana a arrêté un charlatan pour escroquerie et exercice illégal de la «médecine». L’opération a également permis de saisir chez le suspect, des objets archéologiques, des fusils et des cartouches…

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié ce jeudi 12 janvier 2023, en précisant que l’enquête a été menée par des équipes conjointes de la GN, et qu’une descente a été effectuée chez le suspect.

Les agents ont saisi différentes sommes d’argent, plusieurs herbes, des objets archéologiques, des fusils et des cartouches sans autorisation, des variétés d’encens et différentes poudres et pierres, ainsi que de nombreux livres utilisés en médecine, ajoute encore la DGGN.

Le charlatan a été placé en détention sur ordre du parquet et l’enquête se poursuit.

Y. N.