Rassemblement à Paris, samedi 14 janvier, pour défendre les acquis de la révolution tunisienne

A l’occasion de la célébration de la fête de la révolution, les associations et partis démocratiques et progressistes des tunisiens à l’étranger organisent un rassemblement, demain samedi 14 janvier 2023 à 15h à la Place Fontaine des Innocents à Paris 75001, sous le slogan «NON à la politique du fait accompli en Tunisie».

Révolution de la dignité et de la Liberté

17 décembre – 14 Janvier

NON à la politique du fait accompli en Tunisie

1- Pour la défense des acquis de la révolution, de la liberté d’expression et de manifestation en Tunisie.

2- Pour exprimer notre soutien total et inconditionnel à tous ceux qui sont poursuivis pour leurs opinions en Tunisie sous l’égide du décret-loi 54 et notre refus total de tous les décrets-lois attentatoires à la liberté d’expression, d’association et de circulation qui visent à saper les libertés dans notre pays.

3- Pour une justice libre et indépendante et exprimer notre attachement à la séparation des pouvoirs en Tunisie.

4- Pour exprimer notre soutien à toutes les forces vives appelant au dialogue pour sortir la Tunisie de sa crise politique

5- Pour appeler à l’unification des forces civiles et politiques démocratiques à un dialogue global permettant d’élaborer une feuille de route à même de ramener le pays sur la voie de la démocratie, de mettre fin à l’état d’exception, et de mettre en place un programme de sortie de la crise financière, économique, sociale et de l’impasse politique.

Rassemblement à l’appel des associations démocratiques des tunisiens en France :

·Comité pour le Respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

·Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

·Association des démocratique des tunisiens en France (ADTF)

·Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

·Collectif 3C

·Réseau Euromaghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC)

·Mouvement citoyen des tunisiens en France (MCTF)

·Al Jomhouri – France

·Ettakattol – France

·Al Massar – AAl Massar France Nord

Communiqué