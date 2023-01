Fadhel Abdelkefi : «Kaïs Saïed ne doit pas interférer dans les questions économiques»

Pour sortir la Tunisie de la crise actuelle, Fadhel Abdelkefi préconise un gouvernement d’urgence économique restreint, composé d’une quinzaine de ministres choisis pour leur compétence et non pour leur allégeance au chef de l’Etat.

Le président du parti Afek Tounes, qui parlait ce dimanche 15 janvier 2023 dans l’émission Jaweb Hamza dans Mosaïque FM, a insisté pour que le nouveau Premier ministre exige une autonomie d’action pour pouvoir mettre en œuvre les réformes nécessaires et les politiques de relance qu’exige la situation dans le pays, sans subir les interférences politiques d’un président de la république, Kaïs Saïed en l’occurrence, qui ne comprend rien aux questions économiques et financières.

«Il n’y a rien de honteux à cela. Mitterrand ne comprenait rien à l’économie. Bourguiba aussi n’y comprenait rien. Et les deux déléguaient les questions économiques au Premier ministre», a expliqué Abdelkefi.

Le président du parti Afek Tounes a aussi appelé à la suppression du second tour des législatives, dont le premier tour a été largement boycotté par les électeurs (12% de taux de participation), et à l’organisation d’élections présidentielles anticipées, car le président a prêté serment sur la constitution de 2014 qu’il a lui-même abrogée et en a promulgué une nouvelle portant sa marque. «Il ne cesse de parler de la nécessité de donner la parole au peuple, qu’est-ce qui l’empêche de la lui donner une nouvelle fois sur la base de la nouvelle constitution qu’il a lui-même voulue ?», s’est interrogé Abdelkefi.

I. B.