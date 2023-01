Date du lancement des soldes d’hiver 2023 en Tunisie (ministère du Commerce)

Le ministère du Commerce a annoncé, ce lundi 16 janvier 2023, la date du lancement des soldes d’hiver pour cette saison, qui dureront 6 semaines.

Dans son communiqué, le ministère précise ainsi que les soldes d’hiver débuteront le 1er février, tout en appelant les commerçants à y participer massivement afin de dynamiser l’activité commerciale et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

La même source a également appelé au respect des procédures légales, en s’engageant à appliquer une réduction de 20%, en pratiquant le double étiquetage (ancien et nouveau prix) et en affichant toutes les données nécessaires permanentant aux clients de faire leurs achats et leurs choix en toute transparence.

Y. N.