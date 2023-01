Météo-Tunisie : Pluies, vents forts et baisse des températures à partir du mercredi 18 janvier

A partir du mercredi 18 janvier 2023, des pluies parfois orageuses, des vents forts et une baisse des températures sont attendus en Tunisie, et en particulier au nord et au centre du pays.

C’est ce qu’annonce l’Institut national de météorologie (INM) dans un bulletin météo publié ce lundi 16 janvier, en précisant que les précipitations seront abondantes et accompagnées de chutes de grêle dans l’extrême Nord

Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 14°C, et ne dépasseront pas 5°C dans les hauteurs du Nord-Ouest, sachant que les vents souffleront fort atteignant 70km/h et 90km/h, par endroits.

La même source précise que ce temps froid et pluvieux se poursuivra samedi et dimanche prochains.

Y. N.