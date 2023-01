La Tunisie pourra-t-elle s’inspirer du modèle norvégien de dialogue social ?

Il n’a pas échappé aux lecteurs le ton ironique de la question reproduite en titre. Car la Tunisie et la Norvège, à travers leurs organisations nationales, ont deux cultures différentes du dialogue social, l’un fondé sur un équilibre précaire de forces sociales en conflit permanent, et l’autre sur la recherche du consensus autour de l’intérêt général bien compris.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont tous deux signé un protocole d’accord, mardi17 janvier 2023 à Oslo, respectivement avec la Confédération norvégienne des syndicats (LO), et la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), pour renforcer la coopération en matière de dialogue social.

Financée par la Norvège depuis 2015, la coopération tuniso-norvégienne en termes de dialogue social est devenue un vrai partenariat stratégique entre les quatre partenaires sociaux des deux pays, selon le Protocole d’Accord dont l’objectif est d’ouvrir la voie à une collaboration soutenue et à long terme entre les quatre parties signataires.

Ainsi, les institutions concernées des deux pays se sont-elles entendues pour poursuivre ce partenariat, avec pour objet, la mise en œuvre du programme de dialogue social en Tunisie.

A cet effet, elles ont convenu de se réunir en Tunisie au second semestre 2023, pour poursuivre les discussions.

A. M. (avec TAP)