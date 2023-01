Tunisie : Le FSN organise un rassemblement de solidarité avec Chaima Issa

Le Front de salut national (FSN) dirigé par Ahmed Nejib Chebbi a dénoncé, dans la soirée de ce mercredi 18 janvier 2023, la convocation de Chaima Issa à comparaître devant la brigade criminelle de la garde nationale de Ben Arous, tout en annonçant qu’un rassemblement de soutien à la concernée sera organisée demain devant le siège de ladite brigade.

Dans son communiqué, le FSN affirme que les poursuites engagées contre Chaima Issa «s’inscrivent dans le cadre de la campagne lancée par le pouvoir en place contre les responsables politiques et les leaders de l’opinion publique dans le but de museler les voix libres et de contraindre les citoyens à accepter le fait accompli instauré par le coup d’Etat du 25 juillet 2021»

Le FSN, qui indique toutefois que la convocation envoyée à Chaima Issa ne spécifie pas la nature des poursuites la visant, dénonce la répression contre l’opposition, la considérant comme une violation flagrante de la liberté d’expression et de pensée qui va contre les libertés et les droits garantis par la constitution.

Le Front initié par Ahmed Nejib Chebbi a de ce fait appelé les forces démocratiques à exprimer leur condamnation de cette campagne et également à soutenir Chaima Issa, en précisant qu’un rassemblement sera organisé demain lors de son audition par la brigade criminelle de la garde nationale de Ben Arous.

Y. N.