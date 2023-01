Deux femmes membres d’un réseau international arrêtées avec de l’héroïne à Mornag

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce jeudi 19 janvier 2023, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue et l’arrestation, à la station de péage de Mornag, de deux femmes en possession de 11 capsules d’héroïne.

L’enquête a été ouverte suite à des informations parvenues aux unités sécuritaires de la direction anti-stupéfiants relevant de la police judiciaire d’El-Gorjani, selon lesquelles des femmes procèdent à un trafic de drogue, et ont l’intention de faire entrer en Tunisie une quantité d’héroïne.

Les investigations menées ont révélé que l’une des suspectes a coordonné avec deux femmes pour se faire livrer une quantité de drogue en provenance d’un pays européen, via «un pays voisin», avant de la faire entrer en Tunisie et précisément à Tunis, ajoute la même source, en affirmant que les concernées ont été identifiées et localisées.

Ces dernières ont été arrêtées à bord de deux taxis au niveau de la station de péage de Mornag, alors qu’elles étaient en possession de 11 capsules d’héroïne.

Le parquet a ordonné leur mise en détention ainsi que la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

