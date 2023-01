SFBT : Des revenus en hausse de +11,37 % en 2022 à 813 MDT

La Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) annonce des revenus en hausse de +11,37% en 2022, soit 813,129 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 730,543 MDT en 2021, avec une part importante du marché local.

La SFBT produit des boissons gazeuses et de la bière, aussi bien pour le marché tunisien, que le marché à l’exportation.

La part en 2022 des boissons gazeuses sur le marché tunisien, dans le chiffre d’affaires global de la SFBT, a augmenté de +17,94%, avec 151,477 MDT en 2021 et 178,655 MDT en 2022.

De son côté, la part de la bière locale dans le chiffre d’affaires total en 2022 a aussi augmenté (+10,4%). Toutefois, les montants enregistrés sont plus importants que ceux des boissons gazeuses : 500,5 MDT en 2021 et 553 MDT en 2022.

D’où la position de leader de la SFBT dans la commercialisation des boissons sur le marché local.

Par ailleurs, les indicateurs cités en disent long sur l’impact de la chaleur et de la soif sur la population, durant les longs mois de sécheresse de l’année écoulée en Tunisie.

Par ailleurs, si l’on compare la part de ces 2 segments dans le chiffre d’affaires global de la SFBT en 2022, la bière et les boissons gazeuses restent les parents pauvres du marché à l’exportation : 7,697 MDT et 28,484 MDT respectivement.

La société précise que la production et les ventes des boissons gazeuses auraient été plus importantes n’eut été la pénurie du sucre, et celle du CO2 qui, sous forme de gaz hypercritique, est utilisé dans l’industrie des boissons pour l’élaboration d’extraits de houblon, l’extraction d’arômes, et la désodorisation du liège destiné à la fabrication des bouchons de bouteilles.

