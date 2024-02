La SFBT annonce une légère progression de ses revenus de 1,7%

La Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) a pu préserver son niveau de revenus et a enregistré un chiffre d’affaires de 826,8 millions de dinars tunisiens (MDT), soit une légère progression de 1,7% comparé à 2022.

Le groupe SFBT a connu une année particulièrement difficile à cause des pénuries des matières premières, perturbation d’approvisionnement et changement au niveau de la gouvernance après le décès de son ancien président Hammadi Bousbiaa.

Cela n’a pas empêché la SFBT de préserver son niveau de revenus et d’enregistrer un chiffre d’affaires de 826,8 MDT, soit une légère progression de 1,7% comparé à 2022.

Historiquement, la société n’a pas observé d’évolution aussi timide. Par produit, les ventes de la bière sur le marché local ont représenté 67,5% du total de son chiffre d’affaires. En valeur, elles se sont maintenues presque inchangées (+1%) pour s’établir à 558,4 MDT.

Pour les boissons gazeuses, le chiffre d’affaires en local a augmenté en 2023 de 10,7% à 197,8 MDT. Cette activité représente 23,9% du chiffre d’affaires global. Selon le management, les ventes des boissons gazeuses pour l’exercice 2023 auraient dû être plus importantes n’eut été la pénurie du CO2 et du sucre.

La société a poursuivi son effort d’investissement en 2023. Le montant investi courant toute l’année s’est établi à 27,3 MDT contre 41,1 MDT en 2022.

Pour 2024, les perspectives sont meilleures pour la SFBT en raison de sa position de leader sur ses principaux segments d’activité (boissons gazeuses, bière, et eau minérale) avec une variété de produits bénéficiant d’une excellente réputation et d’un vaste réseau de vente au détail, de l’amélioration des conditions d’approvisionnement et d’une nouvelle direction voulant relever le défi de hisser la SFBT à son niveau d’antan.

En bourse, SFBT reste une des valeurs les plus liquides au vu de son poids et de son profil de valeur sûre.

D’après Mac SA.