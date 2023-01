Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie démantelé à Tunis : Un étranger et 8 Tunisiens arrêtés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce samedi 21 janvier 2023, le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie, via des centres d’appels non autorisés , et l’arrestation de neuf de ses membres dont un étranger et 8 Tunisiens.

Le Pôle judiciaire économique et financier a chargé l’unité nationale d’investigation dans les crimes financiers de mener des investigations, en novembre 2022, suite à une alerte donnée par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) quant à des soupçons d’implication dans des faits escroqueries et de blanchiment d’argent, de 8 Tunisiens et un étranger.

Les investigations menées ont révélé que les suspects sont accusés de fraude et d’escroquerie dans le cadre de leur activité de gestion de centres d’appels non autorisés à leur domicile et qu’ils ont tous procédés à des retraits, via différentes agences bancaires, de virements postaux d’une valeur totale estimée à 420.000 dinars tunisiens, liée à leurs activités illégales.

Le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné la mise en détention des 9 suspects et la saisie de 4 véhicules ainsi que plusieurs ordinateurs, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.