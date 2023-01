Vague de froid en Tunisie : Cinq gouvernorats placés en vigilance orange

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce samedi 21 janvier 2023, via une alerte météo que cinq gouvernorats du pays ont été placés en vigilance orange

Il s’agit des gouvernorats de Béja, de Jendouba, de Siliana, du Kef et de Kasserine, et ce, en raison des récentes accumulations de neige et celles prévues, pouvant entraîner des perturbations de la circulation et même l’isolement de certaines zones.

Rappelons que le temps est marqué, depuis une semaine, par une baisse considérable des températures, des vents forts et des pluies enregistrées dans plusieurs régions du pays, sachant que ce temps froid se poursuivra également ce week-end, selon les prévisions de l’INM.

Aussi, à cause de la neige, plusieurs routes ont été bloquées et certaines écoles ont même dû fermer leurs portes, notamment à Aïn Draham (Jendouba).

Y. N.