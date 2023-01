Commerce extérieur de la Tunisie : la France supplantée par l’Italie et la Chine en 2022

L’Observatoire tunisien de l’économie (OTE) a fait part de la prédominance de l’Italie et de la Chine dans le commerce extérieur de la Tunisie en 2022, qui supplantent ainsi pour la 1ère fois la France, laquelle garde toutefois sa position de 1ère destination des exportations tunisiennes en 2022.

En termes de volume des échanges de la Tunisie en 2022, l’Italie est devenue 1er partenaire commercial de la Tunisie, et la Chine son 2e fournisseur, indique la note de l’OTE en date du 19 janvier courant, qui avise que ces changements avec les 4 premiers partenaires commerciaux classiques de notre pays (Italie, France, Chine, Allemagne) cachent des changements plus profonds.

Les chiffres du commerce extérieur de la Tunisie en 2022 ont révélé que l’apanage des nouveaux partenaires commerciaux de la Tunisie semble revenir à des pays moins «classiques» qui ont dépassé les 50%, hormis d’autres «historiques» comme l’Algérie (+107%), et le retour de la Libye (+50%) et le Royaume Uni (+48%)

C’est ainsi que, de 2021 à 2022, le volume des échanges commerciaux avec les Emirats arabes unis a été de +107%, le Brésil et la Turquie (+49%), l’Inde (+56%), l’Arabie Saoudite (+57%), et la Russie (+84%).

Les exportations tunisiennes en 2022 ont été particulièrement dynamiques, au vu de celles réalisées vers le Brésil (+141%), l’Inde (+97%), et le Royaume Uni (+87%).

En termes de partenaires les plus avantageux pour la Tunisie, la Libye est de loin le mieux placé avec une couverture des importations par les exportations de 437% en 2022, suivie du Maroc (222%), et du Royaume-Uni (209%). Les Pays-Bas, l’Allemagne et la France le sont également, leurs ratios étant supérieurs à 100%.

Si la Tunisie n’exporte presque rien vers la Chine et la Russie, avec des taux de couverture de seulement 2% en 2022, ses exportations vers l’Algérie et la Turquie ont par contre augmenté de +54% et +50% respectivement.

A. M. (avec TAP)