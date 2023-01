Affaire Makhlouf : L’opposition au jugement de la Cour d’appel militaire sera examinée le 10 février

Le dirigeant islamiste Samir Dilou, avocat de son état, a annoncé que l’audience pour examiner l’opposition au jugement par contumace émis contre son confrère, l’ancien député Al-Karama Seifeddine Makhlouf a été fixée au 10 février 2023, à 8h30.

Rappelons que Seifeddsine Makhlouf a été arrêté chez lui dans la nuit du vendredi 20 janvier, en exécution de sa condamnation par la Cour d’appel militaire, à 14 mois de prison avec exécution immédiate dans l’affaire de l’aéroport.

Notons que l’Ordre national des avocats de Tunisie a condamné les verdicts du tribunal militaire contre Seifeddine Makhlouf qui a été arrêté le soir même et Mehdi Zagrouba (toujours en liberté, condamné à 11 mois de prison et à 5 ans d’interdiction d’exercer sa profession ) et a demandé la suspension des verdicts jusqu’à leur examen par la cour de cassation, en affirmant rejeter tout jugement de civils par la justice militaire.

L’Onat a également annoncé la mise ne place d’un comité de défense des avocats Makhlouf et Zagrouba, qui sera présidé par le bâtonnier Hatem Mziou.

Y. N.