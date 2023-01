Quelle solution à la crise en Tunisie ?

Tant que la situation en Tunisie restera bloquée, sur le plan aussi bien politique qu’économique et social, avec un président têtu qui ne se soucie de personne, et une élite politique impuissante, nous atteindrons bientôt un stade totalement insoutenable. Et ce moment approche à grands pas, plein de menaces et d’incertitudes. (Ph. Hamideddine Bouali).

Par Mohamed Krichen *

Si vous demandez aux opposants au président tunisien Kaïs Saïed quelle est la solution pour le pays, ils vous répondront sans hésiter : Kaïs Saïed doit démissionner. Si vous leur demandez comment cela va se passer, ils n’ont pas de réponse précise.

Les partisans du président répondront à la même question en disant qu’il doit rester au pouvoir et faire avancer le pays. Comment est-ce possible? Ils n’ont pas non plus de réponse précise.

Si vous posez la même question à ceux qui se disent la «troisième option» – principalement l’Union générale tunisienne du travail et ses partisans – ils répondent que nous ne pouvons pas revenir en arrière et nous ne pouvons pas accepter ce que Saïed a fait. Qu’est-ce que cela signifie? Ils n’ont pas de réponse.

Une situation qui ne peut pas continuer

L’ironie est que tout le monde s’accorde généralement à dire que la situation dans le pays est devenue insupportable, et qu’il faut chercher une solution pour sortir la Tunisie de l’impasse dans laquelle elle est coincée depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle Saïed a lancé son «coup d’État contre la constitution» pour prendre le contrôle exclusif du législatif et du judiciaire. Plus ironique encore, Saïed lui-même a récemment déclaré que «cette situation ne peut pas continuer» et que «ça suffit». De son point de vue, bien sûr, lui et ses partisans sont sur la bonne voie, et les autres sont «des traîtres, des agents et des conspirateurs».

La scène est encore plus sombre car ils sont tous confrontés à un dilemme majeur. Ceux qui appellent au départ de Saïed soulignent que leur lutte est pacifique et qu’ils ne soutiennent pas les appels à un coup d’État militaire ou à toute forme de violence. Ils comptent sur ce départ pacifique en raison de la colère et des protestations populaires.

Cependant, bien que le peuple se plaigne de l’impasse politique de la Tunisie et de la lutte de la vie quotidienne, il n’est pas prêt à descendre dans la rue à travers le pays. Ceci en dépit du fait que la situation actuelle est pire que ce qu’elle était lorsqu’ils sont descendus dans la rue en 2011 pour renverser le défunt dictateur Ben Ali.

Les partisans de Saïed souffrent parce que le président ne leur fournit jamais de munitions pour discuter avec leurs adversaires. Au contraire, il les a laissé tomber, ce qui signifie qu’ils ne sont plus en mesure de le défendre. C’est pourquoi la plupart ont progressivement disparu, y compris les gauchistes et les nationalistes extrémistes, tandis que certains se sont désormais retournés contre lui, ne le laissant sans partisans que quelques individus insignifiants défendant l’indéfendable, se moquant de la politique et de la justice. Le plus grand dilemme pour ces personnes reste l’indifférence, voire le mépris, avec lequel Saïed les traite; il ne les apprécie pas du tout.

Quant au groupe qui a un pied dans les deux camps, il ne satisfait ni Saïed ni ses adversaires, il les a donc perdus tous les deux. Les critiques de Saïed par la centrale ouvrière, fer de lance de ce mouvement, se sont multipliées, mais ils refusent de considérer que ce qu’il a fait en 2021 était un coup d’État, et ne veulent pas dialoguer avec ceux qui pensent le contraire.

Au cours des derniers mois, le syndicat a cherché à fournir à Saïed une bouée de sauvetage pour modifier certaines de ses politiques, mais il l’ignore. C’est peut-être la raison pour laquelle le syndicat a eu recours à des grèves dans certains secteurs pour rejeter l’approche économique du gouvernement et son renoncement à ses engagements. Il a toujours souligné que de telles grèves n’étaient pas politiques et ne devaient pas servir les intérêts des opposants au président. Pire encore, sa critique des précédents dirigeants — ceux de la «décennie noire» — même s’il était leur partenaire d’une manière ou d’une autre, tout comme il a été un partenaire clé dans la destruction de l’économie du pays avec ses revendications injustes et ses innombrables grèves qui ont transformé certains ses dirigeants en «voyous» qui ont entravé plus d’un processus de réforme dans différents secteurs et entreprises.

Vers une révolution des affamés

Tant que la situation en Tunisie restera comme ça, avec un président têtu qui ne se soucie de personne, nous atteindrons un stade totalement insoutenable. Ce moment approche à grands pas avec toutes les mesures supplémentaires prises par Saïed, comme son insistance à organiser la deuxième étape des élections législatives à la fin de ce mois malgré la participation lamentable lors de la première étape en décembre. Il a appelé à l’élection contre la volonté de tous en s’appuyant sur une loi électorale qu’il a rédigée seul, tout comme la constitution.

La colère publique devrait s’intensifier à la suite de son accord avec le Fonds monétaire international (FMI), dont beaucoup préviennent qu’il conduira la Tunisie à une révolution des affamés sans slogans politiques ni direction pour la contenir. Dieu seul sait à quel point ce sera violent ou s’il y aura une intervention extérieure pour organiser un changement politique dans le pays.

Qu’est-ce que cela impliquera et qui en bénéficiera ? Une telle ingérence extérieure peut être lancée dès qu’une révolution éclate, profitant du choc et du chaos, et les «autres» étrangers commenceront immédiatement à arranger les choses dans le pays selon leurs propres désirs. N’en doutons pas; ils sont définitivement préparés à toutes les possibilités. A ce moment-là, le peuple tunisien sera un objet avec lequel jouer, même s’il aurait pu être l’acteur principal s’il avait été suffisamment sensé et prévoyant. **

Traduit de l’arabe.

Source : Al-Quds Al-Arabi.

* Journaliste à Al-Jazeera.

** Les intertitres sont de la rédaction.