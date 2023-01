Tunisie : toujours pas assez d’embauches des diplômés du supérieur

Le ministère de la Formation professionnelle et l’Emploi (MFPE) a fait part d’une hausse des indicateurs de l’emploi et de la formation professionnelle en 2022. Il cite notamment le recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur qui s’est amélioré de… 1%. Quand on sait que cette catégorie de chômeurs représente près de 40% des sans-emplois en Tunisie, il n’y a pas de quoi pavoiser.

Parmi les diplômés de l’université embauchés en 2022, 112 300 ont bénéficié de contrats de préparation à la carrière.

Les opportunités d’emploi à l’étranger, au nombre de 3 472, ont bondi de +210%, tandis que les contrats signés à l’étranger (1 971), ils ont augmenté de +38,9%, selon les indicateurs du MFPE de l’année 2022.

Pour ce qui est des mécanismes de soutien aux promoteurs de petites entreprises, le nombre des bénéficiaires a atteint 8 260, soit une hausse de +28% en 2022. Par contre, celui des bénéficiaires des programmes de la fonction publique est tombé à -8,6%, au nombre de 12 000 en 2022.

Le MEFP indique par ailleurs, que la part des recrutements réalisés par le biais des services de l’emploi a augmenté de 25,2% en 2022.

A. M. (avec TAP).