Emploi : 400 postes à pourvoir pour les travailleurs tunisiens en Italie

Un appel à candidatures vient d’être lancé pour pourvoir 400 postes dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures en Italie, dans le cadre d’un programme visant à renforcer les compétences et la mobilité professionnelle des travailleurs et travailleuses tunisiennes.

Le programme Thamm + «Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d’œuvre dans les pays de l’Afrique du Nord» vise à améliorer l’employabilité des travailleurs et à créer des voies durables de mobilité professionnelle entre la Tunisie et l’Italie.

Ce programme est aligné sur l’approche des Partenariats pour les Talents de l’Union européenne (UE) et le modèle de Partenariat pour la mobilité des compétences promouvant des voies de migration régulières mutuellement bénéfiques pour les pays d’origine, de destination et pour les migrants eux-mêmes.

Ce programme, mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie et son partenaire de mise en œuvre, l’Organisation non gouvernementale Elis et l’Association italienne des constructeurs en bâtiment (Ance), en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail Indépendant (Aneti) et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), vise à renforcer l’employabilité des jeunes tunisien.es et à leur permettre d’accéder à des emplois durables en Italie, tout en développant leurs compétences professionnelles.

Le programme met également en place une approche systématique des migrations régulières, en favorisant une coopération solide entre les partenaires institutionnels, en renforçant leurs capacités et en facilitant la reconnaissance et la certification des compétences.

Les postes disponibles sont :

Les jeunes diplômé.es tunisiens et tunisiennes ayant un BTS, BTP, ou CAP dans les métiers du bâtiment sont encouragés à postuler.

Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 22 octobre 2024. Les candidat.es sélectionné.es bénéficieront d’une formation en langue et culture italienne, en sécurité au travail et de formation technique supplémentaire avant leur intégration professionnelle en Italie.

Les détails concernant la soumission des dossiers de candidatures peuvent être consultés ici pour les postes dans le secteur de l’électricité du bâtiment et ici pour les postes dans le secteur de la construction des infrastructures.

Pour toute question ou demande d’information supplémentaire, veuillez contacter le bureau d’emploi le plus proche ou via l’Aneti.

Pour de plus amples informations sur le projet Thamm +, veuillez contacter le Bureau de l’information publique de l’OIM Tunisie : iomtunispublicinfo@iom.int

Communiqué.