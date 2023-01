Vers l’accélération des travaux du projet d’interconnexion électrique avec l’Europe

La Banque mondiale incite la Tunisie d’accélérer le démarrage du projet d’interconnexion électrique à énergie solaire, entre la Tunisie et l’Europe (Elemed).

Un entretien entre Samir Saied, ministre de l’Economie et de la Planification (MEP), et deux responsables de la Banque Mondiale (BM) le 24 janvier 2023, a porté sur la nécessité d’accélérer le démarrage des travaux du projet d’interconnexion électrique à énergie solaire, entre la Tunisie et l’Europe (Elemed), vu sa rentabilité économique, énergétique et écologique.

A cette occasion, les représentants de la BM, Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte, et Alexandre Arrobbio, représentant résident de la BM en Tunisie, ont exprimé la volonté de leur institution de contribuer au financement des différentes composantes du projet Elmed, en plus d’un éventuel appui technique notamment aux études, entre autres sujets évoqués ci-dessous, indique le MEP.

Rappelons que l’Union Européenne (UE) avait donné son feu vert au projet Elmed entre la Tunisie et l’Italie, portant sur la construction d’un câble sous-marin de 200 km devant relier les 2 pays.

Le projet est financé à € 307 millions par l’UE, auxquels s’ajoutent € 300 millions par l’italien Terna et son partenaire.

Les travaux menés par Terna et la Steg devraient être achevés d’ici 2028.

Les deux parties ont par ailleurs évoqué l’avancée des programmes de soutien aux PME pour booster leur compétitivité, en poursuivant la digitalisation de leurs activités et en développant leurs standards écologiques, afin qu’elles puissent mieux s’adapter aux nouvelles exigences internationales.

Elles ont également souligné la nécessité d’améliorer les mécanismes d’autonomisation économique des groupes sociaux les plus vulnérables, en l’occurrence les jeunes et les femmes, en plus des financements supplémentaires à allouer aux projets réussis.

MM. Saïed et Hentschel ont, par ailleurs, passé en revue l’état d’avancement des programmes de coopération financière et technique, tels que le Programme de développement urbain et de gouvernance locale, et le Programme d’insertion économique des jeunes «Initiateurs», ainsi que d’autres projets ayant trait à l’éducation, la modernisation des infrastructures d’irrigation de base, et le développement de la gouvernance des groupes hydrauliques.

De son côté, le responsable tunisien a évoqué le démarrage de la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires, avec ses 229 mesures prises dans un cadre participatif entre secteurs public et privé, en mettant l’accent sur la prochaine période qui sera celle de leur mise en œuvre progressive, et de la réactivation des conseils de l’innovation.

A. M.